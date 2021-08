Giuseppe Conte | Se vogliono cambiare la Cartabia votino in massa M5S

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 7 agosto 2021) “Non ho alcuna intenzione di utilizzare a fini personali l’investitura ricevuta da questa amplissima partecipazione degli iscritti. Voglio rafforzare le competenze trovate nel Movimento”. Così, in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’, dopo l’elezione a presidente del M5S.poi aggiunge: “La nuova squadra arriverà a settembre.Sarà la testimonianza di un grande rinnovamento, con l’inserimento di un centinaio di nuove figure”. Quanto ai rapporti con Luigi di Maio dice: “Tra noi non c’è alcun dualismo. Nel M5S non ci saranno governisti e anti-governisti.Lavoreremo tutti per offrire leale collaborazione al governo di un ...