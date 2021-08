Calciomercato Milan: Jorge Mendes jolly per James Rodriguez. Le ultime (Di sabato 7 agosto 2021) Tiene banco il futuro di James Rodriguez. Il colombiano è stato accostato al Milan più di una volta in questa sessione di mercato estiva Il Milan è alla ricerca di un nuovo trequartista: da Isco a Vlasic, sino a Ziyech e Ilicic, ma anche James Rodriguez in uscita dall’Everton. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, in questi giorni vi sarebbe stato un contatto tra Jorge Mendes e il club di Via Aldo Rossi. Il potente agente spingerebbe l’ex Real Madrid verso il Diavolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tiene banco il futuro di. Il colombiano è stato accostato alpiù di una volta in questa sessione di mercato estiva Ilè alla ricerca di un nuovo trequartista: da Isco a Vlasic, sino a Ziyech e Ilicic, ma anchein uscita dall’Everton. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, in questi giorni vi sarebbe stato un contatto trae il club di Via Aldo Rossi. Il potente agente spingerebbe l’ex Real Madrid verso il Diavolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan: Jorge Mendes jolly per James Rodriguez. Le ultime Tiene banco il futuro di James Rodriguez. Il colombiano è stato accostato al Milan più di una volta in questa sessione di mercato estiva Il Milan è alla ricerca di un nuovo trequartista: da Isco a Vlasic, sino a Ziyech e Ilicic, ma anche James Rodriguez in uscita dall'Everton. Stando a quanto riporta l'edizione di Tuttosport in edicola ...

Pres. Nantes: 'Muani ha diverse offerte, si prenda le sue responsabilità' Commenta per primo Seguito da Milan e Eintracht Francoforte , Randal Kolo Muani va verso la permanenza al Nantes . Il presidente del club, Waldemar Kita , parla così a Prime Video : 'Ha delle proposte da diversi club all'estero e ...

Calciomercato Milan, no alla prima offerta: Massara ci riprova! MilanLive.it CALCIOMERCATO LIVE | Genoa, ufficiale l’arrivo di Hernani dal Parma. Colpo Spezia: preso Colley dall’Atalanta ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Giovedì 1 luglio ha preso ufficialmente il via la sessione estiva di calciomercato, che ...

Uefa, evaporato Fair Play finanziario e Psg e City godono di trattamento benevolo Come riporta la Rosea, il Psg, così come il Manchester City, ha sempre goduto di un trattamento benevolo da parte dei controllori dell’Uefa. Ricordate le sponsorizzazioni aggiusta-bilancio? Il fatto, ...

