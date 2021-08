Calciomercato Milan, idee chiare per Kessié sul futuro (Di sabato 7 agosto 2021) Kessié Milan, tutte le parti in causa spingono per il rinnovo del contratto: la soluzione positiva sembra sempre più vicina Kessié e il Milan si avvicinano al rinnovo del contratto. Come riportato da Sky Sport infatti, i rossoneri e l’agente dell’ivoriano sono in buonissimi rapporti e la proprietà ha dato il via libera per accontentare l’ex Atalanta. DUE OFFERTE IMPORTANTI – Maldini e Massara hanno già fatto due offerte importanti a testimonianza della grande importanza che Kessié riveste per Pioli e per tutto il Milan. La soluzione positiva potrebbe arrivare prima dell’inizio del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021), tutte le parti in causa spingono per il rinnovo del contratto: la soluzione positiva sembra sempre più vicinae ilsi avvicinano al rinnovo del contratto. Come riportato da Sky Sport infatti, i rossoneri e l’agente dell’ivoriano sono in buonissimi rapporti e la proprietà ha dato il via libera per accontentare l’ex Atalanta. DUE OFFERTE IMPORTANTI – Maldini e Massara hanno già fatto due offerte importanti a testimonianza della grande importanza cheriveste per Pioli e per tutto il. La soluzione positiva potrebbe arrivare prima dell’inizio del ...

