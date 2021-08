Barcellona, c’è il sì di Renato Sanches: serve l’accordo con il Lille (Di sabato 7 agosto 2021) Il Barcellona ha raggiunto un accordo con Renato Sanches: ora serve l’intesa economica con il Lille per chiudere l’operazione Il Barcellona ha incassato il sì di Renato Sanches al trasferimento in blaugrana. Il centrocampista portoghese, reduce da un buon Europeo con la sua Nazionale, potrebbe finalmente compiere il salto di qualità dopo anni complicati. Come riportato da Le10Sport, gli spagnoli dovranno ora trattare con il Lille. La società francese chiede almeno 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Ilha raggiunto un accordo con: oral’intesa economica con ilper chiudere l’operazione Ilha incassato il sì dial trasferimento in blaugrana. Il centrocampista portoghese, reduce da un buon Europeo con la sua Nazionale, potrebbe finalmente compiere il salto di qualità dopo anni complicati. Come riportato da Le10Sport, gli spagnoli dovranno ora trattare con il. La società francese chiede almeno 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

