Anna Tatangelo: "Non ne posso più, li querelo!" (Di sabato 7 agosto 2021) Anna Tatangelo ha deciso di usare le proprie forze! Dopo le tante voci che in questo periodo le attribuivano questo o quel fidanzato, il cantante di Sora esce allo scoperto e minaccia addirittura di denunce. manda a dire e anzi sul suo profilo Instagram promette azioni legali. "Dato che ci sono persone che dicono sciocchezze senza sapere le cose, questa volta ho deciso di parlare", scrive Anna Tatangelo, un po' infastidita dalle troppe voci su di lei. Anna Tangelo chiarisce le voci sul presunto flirt "Partendo dal presupposto che io e Gigi non stiamo insieme da più di un anno e, come lui, ha diritto a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 7 agosto 2021)ha deciso di usare le proprie forze! Dopo le tante voci che in questo periodo le attribuivano questo o quel fidanzato, il cantante di Sora esce allo scoperto e minaccia addirittura di denunce. manda a dire e anzi sul suo profilo Instagram promette azioni legali. "Dato che ci sono persone che dicono sciocchezze senza sapere le cose, questa volta ho deciso di parlare", scrive, un po' infastidita dalle troppe voci su di lei.Tangelo chiarisce le voci sul presunto flirt "Partendo dal presupposto che io e Gigi non stiamo insieme da più di un anno e, come lui, ha diritto a ...

Advertising

radiolisola : #NowPlaying: Anna Tatangelo - Appartamento - Alessio29544311 : RT @dea_channel: buona domenica con la divina Anna Tatangelo ???????????????? - zazoomblog : Gigi D’Alessio presto papà Anna Tatangelo su tutte le furie: “Troppo in fretta” (RUMOR) - #D’Alessio #presto… - zazoomblog : Gigi D’Alessio presto papà Anna Tatangelo su tutte le furie: “Troppo in fretta” (RUMOR) - #D’Alessio #presto… - Swaffle_7 : @GiGiglio99 Non essere la mia Anna Tatangelo, sii la mia cognata -