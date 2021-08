Ufficiale: Piu alla Pro Patria (Di venerdì 6 agosto 2021) Con una nota Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato l’attaccante Alessandro Piu. Piu, classe 1996, ha disputato 10 partite in Serie A con la maglia dell’Empoli, con cui ha giocato anche in Serie B. Nella Serie Cadetta può vantare anche esperienze con Spezia e Carpi. Il neo attaccante tigrotto ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2023. Foto: Logo Pro Patria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) Con una nota Aurora Pro1919 comunica di aver ingaggiato l’attaccante Alessandro Piu. Piu, classe 1996, ha disputato 10 partite in Serie A con la maglia dell’Empoli, con cui ha giocato anche in Serie B. Nella Serie Cadetta può vantare anche esperienze con Spezia e Carpi. Il neo attaccante tigrotto ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2023. Foto: Logo ProL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

