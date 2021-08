Toscana, ritorno in massa dei turisti: code da record per visitare i musei (Di venerdì 6 agosto 2021) E' un ritorno in massa dei turisti a Firenze . Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma la partenza del weekend che precede quello del Ferragosto mostra una situazione di grande ripresa. Le città d'arte ... Leggi su lanazione (Di venerdì 6 agosto 2021) E' unindeia Firenze . Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma la partenza del weekend che precede quello del Ferragosto mostra una situazione di grande ripresa. Le città d'arte ...

Advertising

CorecomToscana : Edizione 2021 del bando per videomaker 'Toscana in spot', quest'anno il tema è 'Ritorno al futuro'. La scadenza del… - addictedtoyouB : Il 7 torno dalla vacanza al mare, poi il 10 faccio un tampone e se sono negativa riparto. Da un lato so che non ha… - magivshop : @gotcnvs eri qui in toscana ?????? super happy for you, buon viaggio di ritorno !! - TucsUil : RT @uiltucs: #DalTuoTerritorio La #Uiltucs #Toscana ha incontrato il direttore della Galleria degli #Uffizi Schmidt: 'Le affermazioni est… - TSankara8 : @Enheas_TK @kittesencul @ItaliaViva Le solite malelingue comuniste. Cosa ne sapete? Magari ha raggiunto la #Toscana… -