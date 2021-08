“Sta con lei!”. Costantino Vitagliano, nuova fidanzata: è amore con la ex di Uomini e Donne (Di venerdì 6 agosto 2021) E chi lo avrebbe mai detto che un giorno come questo avremmo rivisto Costantino Vitagliano sulle riviste patinate. In effetti lo storico tronista di Uomini e Donne, ex pupillo di Lele Mora, è tornato alla ribalta dopo aver presentato al mondo la sua fidanzata. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo da qualche tempo l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe legato a Irene Casartelli. Modella e influencer 34enne, anche lei è diventata popolare dopo aver partecipato al programma di successo di Maria De Filippi. Come qualcuno ricorderà, la nuova ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) E chi lo avrebbe mai detto che un giorno come questo avremmo rivistosulle riviste patinate. In effetti lo storico tronista di, ex pupillo di Lele Mora, è tornato alla ribalta dopo aver presentato al mondo la sua. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo da qualche tempo l’ex tronista disarebbe legato a Irene Casartelli. Modella e influencer 34enne, anche lei è diventata popolare dopo aver partecipato al programma di successo di Maria De Filippi. Come qualcuno ricorderà, la...

