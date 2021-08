Riparte a Cetara Teatri in Blu

(Di venerdì 6 agosto 2021) Venerdì 27 agostoin Blu, festival di teatro e musica ideato e diretto da Vincenzo Albano per il borgo marinaro di, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Fino al 3 settembre, tra piazza San Francesco e piazzetta Grotta, teatro per l’infanzia, live musicali e spettacoli in luoghi segreti, animeranno insolite location a picco sul mare. «Abbiamo ripensatoin Blu con una conformazione diversa – spiega il direttore artistico Vincenzo Albano –, come un piccolo festival in un luogo sospeso tra terra e mare, come è appunto. In questo tempo, in cui lo spettacolo dal vivo ...

Cetara, riparte 'Teatri in Blu', al via la V edizione del Festival diretto da Vincenzo Albano

