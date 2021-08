Replica Una Vita in streaming, puntata del 6 agosto 2021 | Video Mediaset (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovo appuntamento oggi venerdì 6 agosto 2021, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna Felicia è felice di aver ritrovato il suo vecchio amico Marcos ed è lusingata dai suoi complimenti. Ildefonso patisce sempre di più la freddezza di Camino. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. L'articolo Replica Una Vita in ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovo appuntamento oggi venerdì 6, con la soap spagnola Una. Nellaodierna Felicia è felice di aver ritrovato il suo vecchio amico Marcos ed è lusingata dai suoi complimenti. Ildefonso patisce sempre di più la freddezza di Camino. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. L'articoloUnain ...

Advertising

burroesugo : stamattina vi ho visto esultare per Busà senza sapere il motivo e stavo guardando la finale convinta fosse una repl… - leyrahexia : Che poi all’inizio pensavo fosse una replica………dovete far commentare tutto ai telecronisti del ciclismo e dell’atle… - loveyourfaults : Io ho detto 'vado in bagno che tanto questa è la replica della gara di stamattina' E INVECE ERA QUELLA LA FINALE IO… - simduncan211 : Ma oggi non capisco nulla ho visto metà finale poi ho spento perché pensavo fosse una replica poi vedo festeggiare per l'oro - ____Kalon____ : @ANG0LEEKNOW Fanno una replica dello show ma è editato quindi più corto e a quanto pare ci saranno delle mini inter… -