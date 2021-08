Post Vip. Sabrina Salerno (Di venerdì 6 agosto 2021) Segni particolari: bellissime. Requisiti: corpo perfetto, tonico e palestrato, glutei scolpiti, seno esplosivo, lato B da urlo e un’abbronzatura ‘over the seasons’. Sono loro, le star più sexy del jet set, sempre pronte a indossare bikini minimal, lingerie mozzafiato, tacco dodici e abiti super scollati e aderenti! Prosegue, così, la nostra carrellata di faschion model Leggi su freeskipper (Di venerdì 6 agosto 2021) Segni particolari: bellissime. Requisiti: corpo perfetto, tonico e palestrato, glutei scolpiti, seno esplosivo, lato B da urlo e un’abbronzatura ‘over the seasons’. Sono loro, le star più sexy del jet set, sempre pronte a indossare bikini minimal, lingerie mozzafiato, tacco dodici e abiti super scollati e aderenti! Prosegue, così, la nostra carrellata di faschion model

slayerairys : @Heidy_VIP_ amo Tae ha messo post con password e dopo un minuto l’ha tolto e non si sa cosa fosse il post - FINEVLINEX : @LOV3AG41N IO CE LE HO GIÀ ATTIVE COMUNQUE SE NON HAI CAPITO SONO QUELLA CHE HAI CONOSCIUTO PER QUELLO CHE COKMENTA… - GiGio_CoRa : @HuffPostItalia Questi post portano a galla sempre un sacco di stronzi novax. Basta che un vip si esponga per il va… - Barby_VIP : Vorrei andare a vedere il le #BLACKPINK al cinema, ma ho visto certi commenti sotto il post che mi hanno fatto subito cambiare idea. - lorenmerlin : ?? Così, #debottosenzasenso, un po’ O.T. Ma fa molto “#VIP #paparazzati a loro insaputa e disturbati in un momento d… -