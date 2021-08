Polizia stradale e Autostrade per l’Italia: al via campagna “Unione fa la sicurezza” (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Entra nel vivo l’estate 2021 con milioni di italiani pronti a spostarsi nei prossimi giorni per raggiungere le località balneari – e non solo – da Nord a Sud dello Stivale: al via la campagna di comunicazione “L’Unione fa la sicurezza”, nata dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia. On air dalla fine di luglio, con i primi giorni di maggior transito per il periodo vacanziero, e attiva per tutto il periodo estivo sulle principali emittenti radiofoniche, oltre che su web e social, ha l’obiettivo di informare gli automobilisti sui gravi rischi in ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Entra nel vivo l’estate 2021 con milioni di italiani pronti a spostarsi nei prossimi giorni per raggiungere le località balneari – e non solo – da Nord a Sud dello Stivale: al via ladi comunicazione “L’fa la”, nata dalla collaborazione tra ladi Stato eper. On air dalla fine di luglio, con i primi giorni di maggior transito per il periodo vacanziero, e attiva per tutto il periodo estivo sulle principali emittenti radiofoniche, oltre che su web e social, ha l’obiettivo di informare gli automobilisti sui gravi rischi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Polizia stradale Polizia stradale e Autostrade per l'Italia: al via campagna "Unione fa la sicurezza" Il "camper azzurro" della Polizia di Stato, insieme a mezzi e operatori della Polizia Stradale e personale di ASPI saranno la squadra presente presso le aree di servizio caratterizzate dal maggior ...

Bordighera, rumori molesti: sequestrati due motocicli Bordighera . Continua l'attività delle pattuglie della polizia locale di Bordighera per garantire la sicurezza stradale anche con controlli volti a prevenire i rumori molesti dei mezzi a due ruote; come già accaduto in passato, nel corso di questa ...

Autovelox, le postazioni sulle strade della Sardegna nella settimana di Ferragosto Il compartimento Polizia stradale per la Sardegna ha diffuso il calendario per i controlli alla velocità sulle principali strade dell'Isola. Ecco luoghi e date in cui verranno posizionati gli autovelo ...

