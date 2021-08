Napoli, sorpreso a rubare due auto al centro direzionale: arrestato 31enne (Di venerdì 6 agosto 2021) Tenta di rubare un’auto al centro direzionale ma viene sorpreso e arrestato. A finire in manette Carmine Spaziano, 31enne sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per reati contro il patrimonio. Napoli, tenta di rubare auto al centro direzionale: arrestato Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Tenta diun’alma viene. A finire in manette Carmine Spaziano,sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per reati contro il patrimonio., tenta dialIeri mattina gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, sono L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

