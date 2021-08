MotoGP | FP2 | nella pioggia la spunta Savadori davanti a Zarco e Mir

(Di venerdì 6 agosto 2021) Seconda sessione di prove libere segnata dallaquella che è andata in scena nel pomeriggio al Red Bul Ring. Su una pista resa viscida e insidiosa in cui a vincere è stata la prudenza, con ...

Seconda sessione di prove libere segnata dalla pioggia quella che è andata in scena nel pomeriggio al Red Bul Ring. Su una pista resa viscida e insidiosa in cui a vincere è stata la prudenza, con ...Lorenzo Savadori e Aprilia protagonisti delladel gran premio di Stiria, classe. Sulla pista austriaca, resa umida dalla pioggia, il pilota cesenate in 1'31"304 ha preceduto la Ducati di Johann Zarco (+0.154) e la Suzuki di Joan Mir (+...Condizioni di pioggia seguite da un asfalto semi bagnato hanno portato i piloti della MotoGP ad affrontare un turno di libere insolito. Il re del misto è stato Savadori, seguito da Zarco e Mir ...I risultati e la classifica della seconda sessione di prove libere del GP di Stiria 2021 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg, Lorenzo Savadori si prende il miglior tempo in 1:31.304 in una sessione c ...