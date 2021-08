Miracolo! Draghi ne fa una giusta. Il Reddito di cittadinanza non si tocca. Il premier respinge gli attacchi delle Destre e di Renzi. La riforma della misura targata M5S non è in agenda (Di sabato 7 agosto 2021) Con poche parole il premier mette a tacere quanti – fuori e dentro il governo, forze politiche e non (leggi Confindustria) – continuano ad attaccare il Reddito di cittadinanza. E prende tempo sulla sua riforma. “E’ troppo presto per dire se verrà ridisegnato, riformato, come cambierà la platea dei beneficiari. Quello però che voglio dire è che il concetto alla base del Reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno”, ha detto Mario Draghi. Musica per le orecchie del M5S che si è battuto per introdurre la misura di contrasto alla povertà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 7 agosto 2021) Con poche parole ilmette a tacere quanti – fuori e dentro il governo, forze politiche e non (leggi Confindustria) – continuano ad attaccare ildi. E prende tempo sulla sua. “E’ troppo presto per dire se verrà ridisegnato,to, come cambierà la platea dei beneficiari. Quello però che voglio dire è che il concetto alla base deldiio lo condivido in pieno”, ha detto Mario. Musica per le orecchie del M5S che si è battuto per introdurre ladi contrasto alla povertà ...

Advertising

PatriziaCirc : RT @sologiuma: Il mago Draghi esulta sulla crescita del PIL, da sola aumenta la produzione industriale in tutti i settori quando erano in d… - LuigiAssecasa : RT @sologiuma: Il mago Draghi esulta sulla crescita del PIL, da sola aumenta la produzione industriale in tutti i settori quando erano in d… - ringetto65 : RT @sologiuma: Il mago Draghi esulta sulla crescita del PIL, da sola aumenta la produzione industriale in tutti i settori quando erano in d… - marcogiorgi67 : anche oggi Draghi ha fatto il miracolo !!!!! - GiorgioAntonel1 : RT @sologiuma: Il mago Draghi esulta sulla crescita del PIL, da sola aumenta la produzione industriale in tutti i settori quando erano in d… -