LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Busà in finale!! Sarà scontro tra titani contro Aghayev! 14.31 E adesso Sarà scontro fra titani tra Luigi Busà e Rafael Agayev: il Maradona e il Pelé del Karate, una rivalità che potremmo assimilare a quella tra Federer e Nadal nel tennis, fra Muhammad Ali e Joe Frazier nella boxe. E' giusto che questi due atleti si giochino l'oro olimpico. 14.28 FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LUIGI BUSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BATTE 3-0 HORUNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sfida epica ad Aghayev

