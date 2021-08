Laporta si è già chiusa (Di venerdì 6 agosto 2021) E’ tornato a guidare il Barcellona con grande entusiasmo, con l’obiettivo di riportare il club ad alti livelli dopo le ultime delusioni. Stiamo parlando ovviamente di Joan Laporta, presidente del Barcellona. Il numero uno del club non si è (ri)presentato nel migliore dei modi, i tifosi sono sotto shock per l’addio di Messi. Negli ultimi anni il Barcellona ha distrutto una squadra veramente forte, la politica del club è cambiata e l’aspetto sportivo è stato messo da parte a favore di quello economico. Il club ha perso calciatori forti, ancora in grado di fare differenza: gli esempi più importanti sono quelli di Neymar e Suarez, i sostituti non sono stati ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 6 agosto 2021) E’ tornato a guidare il Barcellona con grande entusiasmo, con l’obiettivo di riportare il club ad alti livelli dopo le ultime delusioni. Stiamo parlando ovviamente di Joan, presidente del Barcellona. Il numero uno del club non si è (ri)presentato nel migliore dei modi, i tifosi sono sotto shock per l’addio di Messi. Negli ultimi anni il Barcellona ha distrutto una squadra veramente forte, la politica del club è cambiata e l’aspetto sportivo è stato messo da parte a favore di quello economico. Il club ha perso calciatori forti, ancora in grado di fare differenza: gli esempi più importanti sono quelli di Neymar e Suarez, i sostituti non sono stati ...

Advertising

infoitsport : Messi via dal Barcellona, Laporta: 'Speravo rimanesse, ma ha già altre offerte' - gabbores : @dan_ceres Laporta ha detto che se ne aspettava 200. Noi forse 320 ce le aspettiamo già. Ma attenderne 200 e trovar… - GDS_it : #Messi via dal #Barcellona, #Laporta: 'Speravo rimanesse, ma ha già altre offerte' - DaniloG77 : #Laporta 'gli stipendi superano le entrare' Soluzione? #SuperLeague ah già la #UEFA l'ha bloccata! Che peccato..... - Skysurfer72 : @Ilarioforjuve @MariaC08220254 @Sgang198 @DiMarzio @PSG_inside In realtà ha stabilito un “salary cap” proporzionale… -