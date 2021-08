Jasmine Carrisi, la richiesta ai fan: “Fatemi sapere…” (Di venerdì 6 agosto 2021) Jasmine Carrisi via Instagram parla con i propri followers chiedendo alcune cose: la ragazze è alle prese con il Covid (Instagram)Jasmine Carrisi è alle prese con il Covid e come tutte le persone bloccate in casa ha molto tempo libero, “molto tempo in mano”, dice in una storia su Instagram dove chiede consigli ai propri followers quale serie, film e documentario vedere. Nei giorni scorsi la figlia di Al Bano aveva annunciato di essere rimasta contagiata nonostante la somministrazione della prima dose di vaccino. L’ex giudice di The Voice Senior per passare il tempo ha bisogno di storie “di gossip” dice, e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 6 agosto 2021)via Instagram parla con i propri followers chiedendo alcune cose: la ragazze è alle prese con il Covid (Instagram)è alle prese con il Covid e come tutte le persone bloccate in casa ha molto tempo libero, “molto tempo in mano”, dice in una storia su Instagram dove chiede consigli ai propri followers quale serie, film e documentario vedere. Nei giorni scorsi la figlia di Al Bano aveva annunciato di essere rimasta contagiata nonostante la somministrazione della prima dose di vaccino. L’ex giudice di The Voice Senior per passare il tempo ha bisogno di storie “di gossip” dice, e ...

