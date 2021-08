In Indonesia non verrà più effettuato il test di verginità per il reclutamento delle donne nell’esercito (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Capo di Stato Maggiore dell’esercito Indonesiano, Andika Perkasa, ha detto che per reclutare le militari «non si potrà più effettuare» il test di verginità e che le donne verranno selezionate attraverso gli stessi esami medici a cui vengono sottoposti Leggi su ilpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Capo di Stato Maggiore dell’esercitono, Andika Perkasa, ha detto che per reclutare le militari «non si potrà più effettuare» ildie che leverranno selezionate attraverso gli stessi esami medici a cui vengono sottoposti

Advertising

Svagaia : RT @ctoniarch: In Indonesia non verrà più effettuato il test di verginità per il reclutamento delle donne nell’esercito - ctoniarch : In Indonesia non verrà più effettuato il test di verginità per il reclutamento delle donne nell’esercito… - ilpost : In Indonesia non verrà più effettuato il test di verginità per il reclutamento delle donne nell’esercito - almarwanto : Addio, che tu possa sempre ricevere salute ed entusiasmo per il resto della tua vita, non dimenticare l'Indonesia… - rosaroccaforte : RT @marilenagasbar1: -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia non Tutti gli incentivi al vaccino in giro per il mondo A Sindanglaya in Indonesia, spetta una gallina viva per ogni persona vaccinata. In una città delle ... C'è chi premia, ma anche chi punisce Non solo premi per chi sceglie di vaccinarsi, c'è anche chi ha ...

La variante Delta travolge l'Asia, la Thailandia stipa i morti nei container ...Delta travolge l'Asia con picchi di casi e decessi per Covid dalla Thailandia all'Indonesia, da ... In Thailandia ormai piena emergenza, e si rivivono le immagini drammatiche degli obitori che non ...

In Indonesia non verrà più effettuato il test di verginità per il reclutamento delle donne nell’esercito Il Post Thailandia devastata dalla variante Delta: in Indonesia 1700 morti In Indonesia i morti nelle ultime 24 ore sono stati più di 1700. In Thailandia i morti sono stati invece 160, con più di 21.000 casi registrati nelle ultime 24 ore La nuova ondata con al centro la var ...

Asia travolta dalla variante Delta: in Thailandia obitori pieni, oltre 1700 morti in Indonesia La situazione risulta essere molto preoccupante anche in Indonesia, che nelle ultime 24 ore ha registrato 1.747 decessi, superando le 100mila vittime dall’inizio della pandemia. Il Paese ha registrato ...

A Sindanglaya in, spetta una gallina viva per ogni persona vaccinata. In una città delle ... C'è chi premia, ma anche chi puniscesolo premi per chi sceglie di vaccinarsi, c'è anche chi ha ......Delta travolge l'Asia con picchi di casi e decessi per Covid dalla Thailandia all', da ... In Thailandia ormai piena emergenza, e si rivivono le immagini drammatiche degli obitori che...In Indonesia i morti nelle ultime 24 ore sono stati più di 1700. In Thailandia i morti sono stati invece 160, con più di 21.000 casi registrati nelle ultime 24 ore La nuova ondata con al centro la var ...La situazione risulta essere molto preoccupante anche in Indonesia, che nelle ultime 24 ore ha registrato 1.747 decessi, superando le 100mila vittime dall’inizio della pandemia. Il Paese ha registrato ...