Il pregiudizio sull’Italia Ma lo sguardo ora cambia e c’è bisogno di stabilità

(Di venerdì 6 agosto 2021) Circa il 67% del valore aggiunto italiano è creato da piccole e medie imprese. Se guardiamo il diagramma a partire dal 2010 il surplus italiano dell’export è regolarmente in attivo mentre quello della Francia è sempre più in rosso. Se a questo aggiungiamo che in sede Ue si valuta una crescita dell’economia italiana al 5%, primo dato assoluto in Europa, si capisce perché la stampa internazionale cominci a guardare con occhi diversi al Paese che ancora oggi è considerato come il malato d’Europa per eccellenza.