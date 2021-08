Il pass della Lega sarà Zaia-Giorgetti non Salvini-Borghi (Di venerdì 6 agosto 2021) Osserviamo che la parabola discendente di Matteo Salvini somiglia a quella di Renzi. Grande exploit alle europee, in entrambi i casi un risultato che ha influito un nonnulla nel Vecchio Continente, un’esperienza di governo irrisolta (o risolta, dipende dalla prospettiva in uso), un restringimento del consenso elettorale, un competitor alleato, oggi, dalle stesse funzioni (Pd-5Stelle Lega-Fratelli d’Italia). Nel run the global della politica italiana entrambi, Salvini e Renzi, sostengono Draghi con fervida convinzione in vista del prossimo presidente della Repubblica e della leadership ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Osserviamo che la parabola discendente di Matteosomiglia a quella di Renzi. Grande exploit alle europee, in entrambi i casi un risultato che ha influito un nonnulla nel Vecchio Continente, un’esperienza di governo irrisolta (o risolta, dipende dalla prospettiva in uso), un restringimento del consenso elettorale, un competitor alleato, oggi, dalle stesse funzioni (Pd-5Stelle-Fratelli d’Italia). Nel run the globalpolitica italiana entrambi,e Renzi, sostengono Draghi con fervida convinzione in vista del prossimo presidenteRepubblica eleadership ...

