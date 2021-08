Harold Halibut | nell’anteprima scopriamo l’avventura in stop-motion di Slow Bros – Anteprima – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 6 agosto 2021) Dalle profondità di un oceano alienoin questa, avventura incaratterizzata da un aspetto retrofuturistico anni ’70. Quello diè un percorso travagliato, ma anche una storia di riscatto. Sorprende pensare che un gioco tanto originale possa aver fallito nei suoi iniziali intenti, eppure è proprio così: come tanti altri studi di sviluppo,ha intrapreso la strada del Kickstarter nel 2017 per raccogliere fondi utili alla realizzazione del progetto. Dei ...

: avventura in stop motion il cui fulcro è un atterraggio di fortuna effettuato in oceano con un'astronave. "Più o meno presto" su PC, PlayStation e Xbox. Happy Game: titolo dal nome ...Trova spazio al Tribeca Games Spotlight anche ancheun gioco sci fi tutto animato con la tecnica della clay animation ed in stop motion, che si muove su fantastici ...