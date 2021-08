(Di venerdì 6 agosto 2021) Un tweetBBC dedicato alle Olimpiadi di Tokyo in cui si scambiavaper unha scatenato le reazioni dei fan online. BBC ha scatenato le reazioni dei fan didopo un'imperdonabile gaffe: una foto scattata alle Olimpiadi di Tokyo riportava una didascalia in cui si sosteneva, ovviamente per errore, che la statua alle spalle dell'atleta ritraesse un. L'emittente britannica, dopo le numerose segnalazioni, ha ammesso il proprio errore, ma questo non ha arrestato l'ondata di commenti negativi. Un tweet successivoBBC dichiarava cercando di rimediare ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gundam: i fan attaccano la pagina Twitter della BBC che l'ha scambiato per un Transformer… - GundamUniverse : QUesta fan art di Gigi Andalusia è notevole..aspettando nuove sulla Gundam Girls Generation della megahouse… -

Ultime Notizie dalla rete : Gundam fan

Movieplayer.it

BBC ha scatenato le reazioni deididopo un'imperdonabile gaffe: una foto scattata alle Olimpiadi di Tokyo riportava una didascalia in cui si sosteneva, ovviamente per errore , che la statua alle spalle dell'atleta ...... Platinum End , (e soprattutto dopo il primo trailer ) isono praticamente scatenati. Il manga, ... La serie potrà contare su un cast composto da Miyu Irino ( Wolf's Rain , Mobile Suit00 , La ...Un tweet della BBC dedicato alle Olimpiadi di Tokyo in cui si scambiava Gundam per un Transformer ha scatenato le reazioni dei fan online. BBC ha scatenato le reazioni dei fan di Gundam dopo un'imperd ...Appassionati di Gundamm pronti a cambiare look. Loot Crate ha creato una linea di abbiagliamento e accessori per la casa per voi ...