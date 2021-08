(Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) –– Intesa Sanpaolo Private Banking (Gruppo Intesa Sanpaolo) chiude il primo semestre del 2021 con un utile netto consolidato di 646 milioni, in(+54%) rispetto ai primi sei mesi del 2020. Nuovoin termini diamministrate di 326,9 miliardi, indell’8% rispetto ad inizio anno. L’analisi per aggregati evidenzia come la componente di risparmio gestito sia risultata pari a 211 miliardi (196,9 miliardi a fine 2020, +7%), pari al 65% delleamministrate. Miglior semestre di sempre anche in termini di ...

Advertising

DividendProfit : Fideuram annuncia risultati in forte crescita. Masse e raccolta da record -

Ultime Notizie dalla rete : Fideuram annuncia

Borsa Italiana

L'Ad Tommaso Corcos sottolinea che questi risultati collocano" ISPB "tra i principali player europei del private banking per patrimonio totale amministrato e per risultati di gestione, con ...... la rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank ,l'arrivo di 15 nuovi ... In Toscana, nel gruppo di Paolo Giacomelli, arrivano da, Daniela Raugei, e Andrea Ciappelloni, si ...(Teleborsa) - Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (Gruppo Intesa Sanpaolo) chiude il primo semestre del 2021 con un utile netto consolidato di 646 milioni, in forte crescita (+54%) ...Tommaso Corcos, amministratore delegato di Fideuram Intesa San Paolo Private Banking e Vice presidente di Intesa San Paolo Private Banking, scrive su Il Sole 24 Ore della necessità di dare una nuova f ...