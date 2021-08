Advertising

CaioGCM : RT @SecolodItalia1: Draghi blinda il reddito di cittadinanza: “Utile”. Meloni: «Alla faccia del cambio di passo» - SecolodItalia1 : Draghi blinda il reddito di cittadinanza: “Utile”. Meloni: «Alla faccia del cambio di passo» - uzupetru : ???? #DRAGHI BLINDA IL #REDDITODICITTADINANZA brutta notizia e brutta giornata per #sciaqqualattuga e #quaqquaraqua… - MariM64768014 : @MassimoE69 @HuffPostItalia Beh, il titolo è quello, non potevo cambiarlo. Ma il mio dire era polemico con chi sta… - GuidoNicolaSal1 : Salvini lancia il Cav al Colle e blinda Draghi premier -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi blinda

ilGiornale.it

" Io dico soltanto che in questo momento Marioserve all'Italia nel ruolo di presidente del Consiglio ", ha spiegato Salvini. " Il peccato è che qualche ministro non sfrutti fino in fondo il ......Baldoni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) fortemente voluta da Marioe dal ...nella gestione di un asset fattosi sempre più [...] Continua a leggere The post L'Italia si: ...“Il candidato al Quirinale l’abbiamo già. Ho sentito Silvio Berlusconi questa mattina e l’ho sentito in grande forma ...di Alessandro Farruggia È sempre più l’estate del Green Pass. Dopo il decreto del 23 luglio che ha fissato da domani l’obbligo del certificato vaccinale per una lunga serie di attività – dalle sale in ...