Difesa, ecco i lati negativi di un comparto sempre più strategico: il commento di Andrea Pasini (Di venerdì 6 agosto 2021) La Difesa è oggi più che mai strategica per il nostro Paese. E per nostra fortuna il comparto gode di buona salute. È così perché possiamo contare su professionisti capaci e motivati che danno prova ogni giorno del loro impegno e la loro dedizione. Dobbiamo essergli riconoscenti e grati per tutto quello che fanno per noi e il nostro Paese, specialmente se teniamo conto del fatto che svolgono il loro lavoro con pochissime risorse. eccoci infatti a fare i conti con i lati negativi, purtroppo sempre presenti. Il comparto Difesa soffre di una cronica scarsità ...

Ultime Notizie dalla rete : Difesa ecco Viterbo: Viterbo ricorda le vittime di Hiroshima L'Italia avvii finalmente la difesa popolare nonviolenta ed una politica internazionale di ... Ecco quindi il dilemma fondamentale della nostra epoca: "Noi siamo inferiori a noi stessi",

Esodo estivo: previsto weekend con traffico molto intenso Ecco perché anche quest'anno Anas promuove la campagna #AMAMIeBASTA, ideata insieme a LNDC Lega nazionale per la difesa del cane, e finalizzata alla lotta contro gli incidenti provocati dall'...

Il Montefano completa la difesa: ecco l’esperto Mercurio Palmieri si accasa a Filottrano il Resto del Carlino Medioriente, sirene in Israele: intercettati dieci razzi dal Libano Lo rende noto l’esercito israeliano, citato dal quotidiano Haaretz, spiegando che almeno 10 razzi lanciati dal Libano sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Secondo i rapporti, due r ...

Gallery- Ecco le foto dell’allenamento del Napoli di stamattina! La SSC Napoli, ha appena pubblicato la gallery dell’allenamento mattutino della squadra allo stadio Patini di Castel Di Sangro. L’allenamento è stato molto improntato sulla tattica, con lavoro di pres ...

