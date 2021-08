Cosa succede ora, che non ci abbracciamo più (Di venerdì 6 agosto 2021) Nonostante spesso non riusciamo ad ammetterlo neanche a noi stesse, la verità è che tutte sentiamo l’esigenza di lasciarci andare tra le braccia delle persone, che siano amici, fidanzati, familiari o sconosciuti. Per sentire il calore della pelle, per percepire quell’umanità che ci riscalda il cuore e che ci fa vibrare tutti i muscoli del corpo. Perché tutti abbiamo bisogno degli abbracci, soprattutto ora che questi non ci sono più. La pandemia mondiale che ci ha coinvolti e travolti ci ha portato via tante cose.E nonostante l’ottimismo, la speranza e la voglia di rimettersi gioco, in un modo o nell’altro, non possiamo ignorare il fatto di aver perso molto. Perché con il distanziamento ... Leggi su dilei (Di venerdì 6 agosto 2021) Nonostante spesso non riusciamo ad ammetterlo neanche a noi stesse, la verità è che tutte sentiamo l’esigenza di lasciarci andare tra le braccia delle persone, che siano amici, fidanzati, familiari o sconosciuti. Per sentire il calore della pelle, per percepire quell’umanità che ci riscalda il cuore e che ci fa vibrare tutti i muscoli del corpo. Perché tutti abbiamo bisogno degli abbracci, soprattutto ora che questi non ci sono più. La pandemia mondiale che ci ha coinvolti e travolti ci ha portato via tante cose.E nonostante l’ottimismo, la speranza e la voglia di rimettersi gioco, in un modo o nell’altro, non possiamo ignorare il fatto di aver perso molto. Perché con il distanziamento ...

