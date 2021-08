Comune di Foggia sciolto per mafia: niente elezioni il 3 e 4 ottobre (Di venerdì 6 agosto 2021) Le indagini svolte hanno evidenziato la presenza "di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata", per questo il Comune di Foggia va sciolto per infiltrazioni mafiose. Sulla base di queste valutazioni della commissione di accesso inviata dal Viminale nel capoluogo dauno il 9 marzo scorso, il Consiglio dei ministri ha sciolto ieri sera il Comune di Foggia ed ha affidato ad una commissione straordinaria la gestione dell'ente. La commissione, secondo la proposta avanzata dal ministro Lamorgese al Cdm, sarà composta dal ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 6 agosto 2021) Le indagini svolte hanno evidenziato la presenza "di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata", per questo ildivaper infiltrazioni mafiose. Sulla base di queste valutazioni della commissione di accesso inviata dal Viminale nel capoluogo dauno il 9 marzo scorso, il Consiglio dei ministri haieri sera ildied ha affidato ad una commissione straordinaria la gestione dell'ente. La commissione, secondo la proposta avanzata dal ministro Lamorgese al Cdm, sarà composta dal ...

