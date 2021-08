Calciomercato Napoli, ufficiale la cessione di Ciciretti: il comunicato (Di venerdì 6 agosto 2021) Calciomercato Napoli, Amato Ciciretti passa ufficialmente al Pordenone a titolo definitivo: il comunicato dei friulani Il Pordenone, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l’acquisto di Amato Ciciretti dal Napoli a titolo definitivo: «Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Amato Ciciretti. Il calciatore, classe ’93, arriva a titolo definitivo dal Napoli e si è legato al Club neroverde con un contratto triennale, fino a giugno 2024. Ciciretti è un calciatore dotato di classe ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021), Amatopassa ufficialmente al Pordenone a titolo definitivo: ildei friulani Il Pordenone, con un, ha annunciato l’acquisto di Amatodala titolo definitivo: «Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Amato. Il calciatore, classe ’93, arriva a titolo definitivo dale si è legato al Club neroverde con un contratto triennale, fino a giugno 2024.è un calciatore dotato di classe ...

