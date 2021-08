ATP Washington 2021, Rafa Nadal cede in tre set a Lloyd Harris e cede la top 3 mondiale (Di venerdì 6 agosto 2021) La ruggine e la partita contro Jack Sock si è fatta sentire sul corpo di Rafa Nadal. Il tennista maiorchino saluta l’ATP 500 di Washington venendo sconfitto in tre set dal sudafricano Lloyd Harris per 6-4 1-6 6-4 in un match durato poco più di due ore. Con questo ko l’iberico perderà il podio della classifica mondiale: da lunedì verrà scavalcato da Stefanos Tsitsipas, attestandosi al quarto posto del ranking. Non è il primo ko sorprendente di un grande nome in campo, la sua mente sarà focalizzata verso i grandi impegni che arriveranno prossimamente. La partita scorre via abbastanza rapida ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) La ruggine e la partita contro Jack Sock si è fatta sentire sul corpo di. Il tennista maiorchino saluta l’ATP 500 divenendo sconfitto in tre set dal sudafricanoper 6-4 1-6 6-4 in un match durato poco più di due ore. Con questo ko l’iberico perderà il podio della classifica: da lunedì verrà scavalcato da Stefanos Tsitsipas, attestandosi al quarto posto del ranking. Non è il primo ko sorprendente di un grande nome in campo, la sua mente sarà focalizzata verso i grandi impegni che arriveranno prossimamente. La partita scorre via abbastanza rapida ...

