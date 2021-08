Atalanta | ufficiale il riscatto di Romero dalla Juventus

Advertising

gilnar76 : Romero Atalanta, ufficiale il riscatto: effetto negativo per la Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - tuttonapoli : UFFICIALE - Prima del Tottenham, l'Atalanta riscatta Romero: la Juve fa minusvalenza - michaelgscott0 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Atalanta, riscattato Romero. Minusvalenza di 4,8 milioni per la Juve. Ora il Tottenham - Alemilanista86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Atalanta, riscattato Romero. Minusvalenza di 4,8 milioni per la Juve. Ora il Tottenham - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Atalanta, riscattato Romero. Minusvalenza di 4,8 milioni per la Juve. Ora il Tottenham -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta ufficiale

... ma ancora non c'è nulla di. Sembra raggiunta però l'intesa tanto agognata tra lo sloveno e il club milanese: come riporta Sky e La Gazzetta dello Sport , l'avrebbe aperto alla ...L'unica offertaè quella da 100 milioni + Marcos Alonso, non ancora rilanciata. Giocano ... Per Zapata la situazione è più semplice perché l'ha già l'alternativa pronta (probabilmente ...Atalanta have officially activated their option to buy Cristian Romero from Juventus, creating a loss of €4.8m for the Bianconeri, so he can now be sold to ...La vendita di Merih Demiral all'Atalanta garantirà alle casse della Juventus almeno 30 milioni di euro tra prestito oneroso, riscatto ed eventuali bonus da raggiungere nell'arco della prossima stagion ...