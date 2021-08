Ansu Fati saluta Messi: «Tutti sognano di giocare con te, mi ritengo fortunato» (Di venerdì 6 agosto 2021) Ansu Fati saluta Messi: «Tutti coloro che vengono alla Masia sognano di giocare con te, mi ritengo fortunato» Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Ansu Fati ha deciso di salutare Lionel Messi, che dalla prossima stagione non indossera più la maglia del Barcellona. Di seguito il messaggio del giovane attaccante. «Tutti i ragazzi che vengono al Masia sognano di poter giocare con voi, io mi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021): «coloro che vengono alla Masiadicon te, mi» Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram,ha deciso dire Lionel, che dalla prossima stagione non indossera più la maglia del Barcellona. Di seguito il messaggio del giovane attaccante. «i ragazzi che vengono al Masiadi potercon voi, io mi ...

Advertising

ArchdukeFranzF5 : @FCBarcelona @RiquiPuig Messi to Ansu Fati be like - JositoVerdejo : @CallapaMr @CuentaMister Ansu Fati - ben2160 : @teach_667 @ravahblk06 @Arkunir @Memphis Ansu fati va prendre le 10 - FaNaTiKo10 : Cmq volevo dedicare un minuto di silenzio a #Aguero, che dopo tanti anni aveva visto avverarsi il suo sogno di gioc… - jorge_LUIS_CH1 : @SuperLola11 Ansu fati > real madrid -