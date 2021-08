Ufficiale: Monopoli, dal Pisa arriva Langella (Di giovedì 5 agosto 2021) Nuovo innesto a centrocampo per il Monopoli che ha preso in prestito dal Pisa il centrocampista Langella. Ecco il comunicato Ufficiale del club: “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Pisa Sporting Club, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Langella. Il centrocampista classe 2000 cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, nel 2017 si trasferisce al Pisa, dove, a soli 17 anni, diventa il primo calciatore nato nel nuovo millennio ad esordire tra i professionisti in maglia nerazzurra. Nella s.s. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) Nuovo innesto a centrocampo per ilche ha preso in prestito dalil centrocampista. Ecco il comunicatodel club: “La S.S.1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalSporting Club, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian. Il centrocampista classe 2000 cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, nel 2017 si trasferisce al, dove, a soli 17 anni, diventa il primo calciatore nato nel nuovo millennio ad esordire tra i professionisti in maglia nerazzurra. Nella s.s. ...

