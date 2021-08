Tpl, Sistema Trasporti: “Non ripetere errori del passato, coinvolgere subito i privati” (Di giovedì 5 agosto 2021) Tema dei Trasporti pubblici, supporto dei privati e focus sulla riapertura delle scuole. Questi i temi affrontati ieri presso la IX commissione alla Camera dei deputati e durante la quale Sistema Trasporti ha presentato la propria audizione. “In tutto il mondo, durante l’emergenza per il Covid 19 – ha dichiarato Francesco Artusa, presidente dell’organizzazione sindacale Sistema Trasporti che aderisce alla Confederazione nazionale Sistema Impresa – si è cercato di alleggerire il trasporto pubblico locale con interventi che favorissero il trasporto privato, sia con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) Tema deipubblici, supporto deie focus sulla riapertura delle scuole. Questi i temi affrontati ieri presso la IX commissione alla Camera dei deputati e durante la qualeha presentato la propria audizione. “In tutto il mondo, durante l’emergenza per il Covid 19 – ha dichiarato Francesco Artusa, presidente dell’organizzazione sindacaleche aderisce alla Confederazione nazionaleImpresa – si è cercato di alleggerire il trasporto pubblico locale con interventi che favorissero il trasporto privato, sia con ...

