Tokyo2020. Bronzo Paltrinieri nei 10 km. Rezza in canoa è argento. Staffetta in finale con record (Di giovedì 5 agosto 2021) L'impresa titanica di Gregorio Paltrinieri, terzo nella maratona dei 10 chilometri di nuoto in acque libere nella baia di Odaiba. argento per Manfredi Rizza in canoa Sprint e il nuovo record della Staffetta azzurra Leggi su rainews (Di giovedì 5 agosto 2021) L'impresa titanica di Gregorio, terzo nella maratona dei 10 chilometri di nuoto in acque libere nella baia di Odaiba.per Manfredi Rizza inSprint e il nuovodellaazzurra

Advertising

ItaliaTeam_it : FUORICLASSE. ?? Greg si prende un’altra medaglia, è BRONZO nella 10 km! #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020 |… - Coninews : ? MITICO GREG ? Dopo l'argento negli 800 sl arriva un'altra straordinaria impresa nelle acque libere! Gregorio… - Coninews : Dalla finale per il bronzo sfuggita per pochi centesimi a Rio fino al record del mondo della specialità. Un'ascesa… - andreastoolbox : Tokyo2020. Bronzo Paltrinieri nei 10 km. Rezza in canoa è argento. Staffetta in finale con record - Rai News… - Versi_del_Tempo : Un incredibile Gregorio Paltrinieri conquista un bronzo nella 10 km maschile! Cuore, forza e determinazione... Si… -