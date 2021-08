Tokyo 2020, karate: Bottaro in finale per il bronzo (Di giovedì 5 agosto 2021) L’azzurra Viviana Bottaro si giocherà la finale per il bronzo nel kata, specialita’ del karate all’esordio nel programma olimpico di Tokyo 2020, contro la statunitense Sakura Kokumai. Niente finale purtroppo nei tuffi dalla piattaforma 10 metri donne per Sarah Jodoin di Maria. L’azzurra si è fermata in semifinale chiudendo 14esima con 294.00 punti. Al Tokyo Aquatics Centre l’italo-canadese non entra tra le prime 12, la 21enne per la qualificazione avrebbe dovuto totalizzare più di 301.40 punti della messicana Alejandra Orozco Loza. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) L’azzurra Vivianasi giocherà laper ilnel kata, specialita’ delall’esordio nel programma olimpico di, contro la statunitense Sakura Kokumai. Nientepurtroppo nei tuffi dalla piattaforma 10 metri donne per Sarah Jodoin di Maria. L’azzurra si è fermata in semichiudendo 14esima con 294.00 punti. AlAquatics Centre l’italo-canadese non entra tra le prime 12, la 21enne per la qualificazione avrebbe dovuto totalizzare più di 301.40 punti della messicana Alejandra Orozco Loza. ...

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - gi0de : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 ALTETICA, ORO PER STANO NELLA 20KM MARCIA #SkySport #Tokyo2020 #Stano #MassimoStano - MarcoGilardigno : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 ALTETICA, ORO PER STANO NELLA 20KM MARCIA #SkySport #Tokyo2020 #Stano #MassimoStano -