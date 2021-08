Tokyo 2020 canottaggio, Rodini: “Sacrifici? Ci alleniamo per scelta” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Io ci tengo a dire che noi non facciamo Sacrifici. Sembra una sottigliezza ma è una scelta che facciamo, scegliamo tutti i giorni di allenarci. E’ una fatica bella impegnativa ma non viene da una coercizione esterna, è una cosa che scegliamo di nostra spontanea volontà. Certo, viene il dubbio che non si venga mai ripagati invece quando succede si capisce tutto il senso”. Così Valentina Rodini, medaglia d’oro con Federica Cesarini nel due di coppia pesi leggeri femminile di canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è intervenuta ai microfoni di RTL 102.5 in “Non Stop News”. L’azzurra ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) “Io ci tengo a dire che noi non facciamo. Sembra una sottigliezza ma è unache facciamo, scegliamo tutti i giorni di allenarci. E’ una fatica bella impegnativa ma non viene da una coercizione esterna, è una cosa che scegliamo di nostra spontanea volontà. Certo, viene il dubbio che non si venga mai ripagati invece quando succede si capisce tutto il senso”. Così Valentina, medaglia d’oro con Federica Cesarini nel due di coppia pesi leggeri femminile dialle Olimpiadi di, è intervenuta ai microfoni di RTL 102.5 in “Non Stop News”. L’azzurra ha ...

