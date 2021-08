Salemi e Pretelli "presto sposi": indiscrezione clamorosa su matrimonio e figlio (Di giovedì 5 agosto 2021) Potrebbero sposarsi. E la favola, se l'indiscrezione fosse vera, continuerebbe: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a quanto pare stanno iniziando i preparativi per convolare a nozze. L'indiscrezione, in queste ore, corre sui social, ma i diretti interessati ancora non ne parlano. La loro storia d'amore è nata nella casa del Grande Fratello vip, sono virali e seguiti su social. Oggi la pagina Investigatore Social - tramite una fonte segreta - tuona: “Pierpaolo e Giulia presto sposi. I due starebbero organizzando il futuro matrimonio con tanto di famiglia, quindi un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Potrebbero sposarsi. E la favola, se l'fosse vera, continuerebbe: Pierpaoloe Giuliaa quanto pare stanno iniziando i preparativi per convolare a nozze. L', in queste ore, corre sui social, ma i diretti interessati ancora non ne parlano. La loro storia d'amore è nata nella casa del Grande Fratello vip, sono virali e seguiti su social. Oggi la pagina Investigatore Social - tramite una fonte segreta - tuona: “Pierpaolo e Giulia. I due starebbero organizzando il futurocon tanto di famiglia, quindi un ...

