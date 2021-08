Romero con il suo agente verso Londra: lo aspetta il Tottenham (Di giovedì 5 agosto 2021) Cristian Romero arriverà in serata a Londra per firmare il contratto con il Tottenham, una notizia anticipata da Sportitalia e sempre più vicina alla chiusura per 50 milioni più 5 di bonus. L’Atalanta lo ha già rimpiazzato con Demiral, operazione in via di conclusione con la Juventus. In copertina la foto pubblicata dall’agente del giocatore, Ciro Palermo, sul proprio account ufficiale Instagram, che raffigura i due in volo verso Londra. Foto: Instagram Ciro Palermo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) Cristianarriverà in serata aper firmare il contratto con il, una notizia anticipata da Sportitalia e sempre più vicina alla chiusura per 50 milioni più 5 di bonus. L’Atalanta lo ha già rimpiazzato con Demiral, operazione in via di conclusione con la Juventus. In copertina la foto pubblicata dall’del giocatore, Ciro Palermo, sul proprio account ufficiale Instagram, che raffigura i due in volo. Foto: Instagram Ciro Palermo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

