Quello che la cybersecurity non vede. Scrive Jerian (Amped) (Di giovedì 5 agosto 2021) La cybersecurity può dare di più sfruttando altre potenzialità sviluppate in questi anni, ad esempio nella videosorveglianza e nell'analisi dei filmati da essa prodotti. Questi possono essere utilizzati come materiale a supporto di indagini che minano la sicurezza nazionale. Ebbene, anche qui la cybersecurity è indispensabile come già sanno gli addetti ai lavori: investigatori, tecnici e esperti delle Forze dell'Ordine e di altre agenzie governative. L'abbinamento virtuoso è meno percepito a livello politico, probabilmente perché la tematica viene considerata troppo tecnica. In qualità di Amministratore Unico di Amped Software, ho potuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Quello che Barbara Palvin ha festeggiato il compleanno di Dylan Sprouse con un romantico messaggio Dylan Sprouse (a destra) con il fratello gemello Cole - getty images Anche il fratello gemello di Dylan, Cole Sprouse , ha ricevuto gli auguri dalla fidanzata Ari Fournier , per quello che è il loro ...

Apple AirPods Pro: prezzo bomba su Amazon! Dopo la giornata di ieri, caratterizzata dall' ottima offerta relativa il dispositivo Kindle Paperwhite (oggi non più disponibile), vi segnaliamo oggi quello che è un altro colpaccio proveniente dalle pagine di Amazon, per quello che può essere un altro dispositivo utilissimo da acquistare in vista delle vacanze! Stiamo parlando degli eccezionali ...

Jacobs portabandiera alla cerimonia di chiusura. "I sospetti doping? Quello che è successo è frutto del la... la Repubblica Green pass Italia, obbligo da venerdì 6 agosto: le regole Da venerdì 6 agosto il green pass sarà obbligatorio in Italia e sarà necessario averlo sempre con sé per poter entrare in luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e c ...

Maltempo: esondano lago di Como, Seveso, Lura e Isarco. Adige al limite A Como le acque del lago hanno invaso la città. Situazione critica anche in Trentino-Alto Adige. Coldiretti: danni per 1 miliardo di euro ...

