Picco di contagi, attualmente positivi tornano sopra i 100mila, 27 morti: bollettino, la variante Delta picchia durissimo (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono oltre 7mila i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore: 7.230 per la precisione, in aumento rispetto ai 6.596 di ieri. Nel bollettino diramato dal ministero della Salute crescono anche i decessi, che passano dai 21 del giorno precedente ai 27 di oggi. Altro dato in aumento è quello del tasso di positività, che sale dal 3 per cento di ieri al 3,4. Le cifre tornano a impensierire: la soglia dei 7 mila non la si superava dal 14 maggio, quando però la curva era in discesa. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, comunque, sta rallentando l'incremento dei casi settimanali: i nuovi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono oltre 7mila i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore: 7.230 per la precisione, in aumento rispetto ai 6.596 di ieri. Neldiramato dal ministero della Salute crescono anche i decessi, che passano dai 21 del giorno precedente ai 27 di oggi. Altro dato in aumento è quello del tasso dità, che sale dal 3 per cento di ieri al 3,4. Le cifrea impensierire: la soglia dei 7 mila non la si superava dal 14 maggio, quando però la curva era in discesa. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, comunque, sta rallentando l'incremento dei casi settimanali: i nuovi ...

Advertising

infoitinterno : Covid-19, picco di contagi in Sardegna: quattro vittime e 522 nuovi casi positivi - - infoitinterno : In Fvg i contagi crescono del 25%, picco di positivi a Pordenone - SardiniaPost : ?? Covid, 522 casi in Sardegna: è il record del 2021 Nell'Isola anche 4 vittime. Il tasso di positività schizza al… - Telefriuli1 : La situazione negli ospedali regionali è una delle migliori d'Italia. IL VIDEO - SafinumNerf : @andrebellins @catenaaurea66 @DeserCut >hanno giusto un paio di mesi per terrorizzare la gente, inducendola così a… -