Olimpiadi Tokyo, risultati e medaglie di oggi (5 agosto): Stano d’oro, Rizza d’argento, Paltrinieri, Viviani e Bottaro di bronzo! (Di giovedì 5 agosto 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: oggi, giovedì 5 agosto, si assegnano altri 27 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: nuoto di fondo, canoa velocità, atletica, tuffi, boxe, ciclismo su pista, lotta, hockey su prato, karate, skateboard, arrampicata sportiva e tennistavolo. Nuoto di fondo, 10 km maschile 1 Florian Wellbrock (Germania) 2 Kristof Rasovszky (Ungheria) 3 Gregorio Paltrinieri (Italia) Canoa velocità, K1 200 metri maschile 1 Sandor Totka (Ungheria) 2 Manfredi Rizza (Italia) 3 Liam Heath (Gran Bretagna) Canoa velocità, C1 200 ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Ledi2021 sono iniziate:, giovedì 5, si assegnano altri 27 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: nuoto di fondo, canoa velocità, atletica, tuffi, boxe, ciclismo su pista, lotta, hockey su prato, karate, skateboard, arrampicata sportiva e tennistavolo. Nuoto di fondo, 10 km maschile 1 Florian Wellbrock (Germania) 2 Kristof Rasovszky (Ungheria) 3 Gregorio(Italia) Canoa velocità, K1 200 metri maschile 1 Sandor Totka (Ungheria) 2 Manfredi(Italia) 3 Liam Heath (Gran Bretagna) Canoa velocità, C1 200 ...

