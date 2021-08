Messi | rottura col Barcellona e “rinnovo quasi impossibile”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 5 agosto 2021) Leoè “più fuori che mai” daled è “” il suo. E’ il quotidiano spagnolo Marca ad annunciare, nella sua versione on line, il ribaltone nella trattativa tra il fenomeno argentino attualmente svincolato e il club blaugrana. La trattativa che sembrava avviata verso una soluzione positiva ora è a un “punto di non ritorno”, scrive ancora Marca, secondo cui anche il presidente delJoan Laporta sarebbe pronto a gettare la spugna. La dirigenza blaugrana starebbe già valutando come comunicare lacon il sei volte Pallone ...