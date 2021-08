LIVE Lukaku al Chelsea in tempo reale | duro striscione della Curva Nord | Zhang ci ripensa?

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 5 agosto 2021) Sono ore di ansia in casa nerazzurra per le sorti del bombersempre più vicino a trasferirsi al. Il club inglese avrebbe offerto al calciatore belga 12 milioni di euro più bonus annui con assegno pronto da 130 milioni da staccare per accontentare l’Inter. Sui social i tifosi nerazzurri sono sempre più preoccupati e si stanno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Notizie di calciomercato del 3 Luglio Ibrahimovic Tapiro d’oro, la reazione dello svedese, ilvuole l’attaccante nerazzurro ma l’Inter… ...