L’Europa vuole spegnere le radio (Di giovedì 5 agosto 2021) La Ue “killed the radio Star” l’Fm sarà spento per far posto al digitale Il Fatto Quotidiano, pagina 17, di Stefano Mannucci. È attacco alla radio. A colpi di legge. Il cannone normativo che può far saltare in aria il comparto è il controverso Tusmar, il Testo Unico sui Servizi Media Audiovisivi radiofonici Digitali del 2005, che sta per essere modificato per recepire la Direttiva Ue 1808/2018. Oggi sarà sul tavolo del governo prima di approdare, entro l’8 agosto, in Parlamento. Cosa contiene, di così esplosivo? Gli insider notano, tra le pieghe di un decreto labirintico, l’ordigno dello switch e lo spegnimento prematuro della rete della ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 5 agosto 2021) La Ue “killed theStar” l’Fm sarà spento per far posto al digitale Il Fatto Quotidiano, pagina 17, di Stefano Mannucci. È attacco alla. A colpi di legge. Il cannone normativo che può far saltare in aria il comparto è il controverso Tusmar, il Testo Unico sui Servizi Media Audiovisivifonici Digitali del 2005, che sta per essere modificato per recepire la Direttiva Ue 1808/2018. Oggi sarà sul tavolo del governo prima di approdare, entro l’8 agosto, in Parlamento. Cosa contiene, di così esplosivo? Gli insider notano, tra le pieghe di un decreto labirintico, l’ordigno dello switch e lo spegnimento prematuro della rete della ...

