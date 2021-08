Green pass ristoranti e bar, regole e controlli dal 6 agosto (Di giovedì 5 agosto 2021) Da domani, 6 agosto 2021, 270mila bar e ristoranti saranno pronti, pur tra notevoli difficoltà organizzative, al controllo dei Green pass dei clienti che consumeranno al tavolo all’interno dei locali. Non manca tuttavia chi, soprattutto tra i bar, ha scelto di eliminare il consumo al tavolo perché non in grado di garantire il controllo dei certificati. L’ipotesi di dover controllare anche i documenti di identità viene vissuta con profondo disagio perché, sottolineano, rappresenta un atto di sfiducia nei riguardi dei clienti e una forzatura perché gli imprenditori e gli addetti non possono svolgere funzioni da pubblico ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) Da domani, 62021, 270mila bar esaranno pronti, pur tra notevoli difficoltà organizzative, al controllo deidei clienti che consumeranno al tavolo all’interno dei locali. Non manca tuttavia chi, soprattutto tra i bar, ha scelto di eliminare il consumo al tavolo perché non in grado di garantire il controllo dei certificati. L’ipotesi di dover controllare anche i documenti di identità viene vissuta con profondo disagio perché, sottolineano, rappresenta un atto di sfiducia nei riguardi dei clienti e una forzatura perché gli imprenditori e gli addetti non possono svolgere funzioni da pubblico ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - umanitalibera : RT @AzzurraBarbuto: Perché la Fusani non risponde alla domanda: è vero o non è vero che i vaccinati contagiano e si infettano come i non va… - MLipperi : RT @clafer2020: Green pass, cabina di regia, riunioni ministri, ma non è più facile e veloce curarlo sto Covid19? No eh! Meglio mostrare… -