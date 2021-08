Green pass obbligatorio da domani: come e quando serve (Di giovedì 5 agosto 2021) Green pass obbligatorio: da domani sarà indispensabile per poter svolgere moltissime attività al chiuso, anche per prendere un caffè al bar Credit: Andreas Gora – Pool/Getty ImagesIl giorno del contestato Green pass è alle porte. domani, venerdì 6 agosto, sarà obbligatorio in tutta Italia. Lo possono ricevere i cittadini che hanno avuto la prima dose (o nel caso del vaccino monodose), che sono guariti dal Covid negli ultimi sei mesi o sono risultati negativi a un tampone rapido fatto nelle ultime 48 ore. Sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso ... Leggi su ck12 (Di giovedì 5 agosto 2021): dasarà indispensabile per poter svolgere moltissime attività al chiuso, anche per prendere un caffè al bar Credit: Andreas Gora – Pool/Getty ImagesIl giorno del contestatoè alle porte., venerdì 6 agosto, saràin tutta Italia. Lo possono ricevere i cittadini che hanno avuto la prima dose (o nel caso del vaccino monodose), che sono guariti dal Covid negli ultimi sei mesi o sono risultati negativi a un tampone rapido fatto nelle ultime 48 ore. Sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - Z3r0Rules : RT @AndNOEuro: @borghi_claudio @franborgonovo @giucruciani Onorevole se vuole mi candido come testimonial: vaccinato doppia dose Pfizer, ra… - annapisapasini : I no green pass non han Capito che noi siamo contenti se non comprano i biglietti per i concerti perché così abbiam… -