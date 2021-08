Germania, ex guardia nazista di 100 anni a processo per crimini di guerra (Di giovedì 5 agosto 2021) Verrà processato dal tribunale tedesco di Neuruppin un uomo di 100 anni con a suo carico 3.518 capi di imputazione per concorso in omicidio; l’accusa è di aver prestato servizio come guardia delle SS naziste in un campo di concentramento alla periferia di Berlino durante la seconda guerra mondiale. La data del processo è stata già fissata, il centenario, di cui ancora non si sa il nome, in linea con le leggi sulla privacy tedesche, andrà alla sbarra all’inizio di ottobre. Si presume che il sospettato abbia lavorato nel campo di Sachsenhausen tra il 1942 e il 1945, come membro arruolato nell’ala paramilitare del partito ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 5 agosto 2021) Verrà processato dal tribunale tedesco di Neuruppin un uomo di 100con a suo carico 3.518 capi di imputazione per concorso in omicidio; l’accusa è di aver prestato servizio comedelle SS naziste in un campo di concentramento alla periferia di Berlino durante la secondamondiale. La data delè stata già fissata, il centenario, di cui ancora non si sa il nome, in linea con le leggi sulla privacy tedesche, andrà alla sbarra all’inizio di ottobre. Si presume che il sospettato abbia lavorato nel campo di Sachsenhausen tra il 1942 e il 1945, come membro arruolato nell’ala paramilitare del partito ...

