De Sciglio Juventus | quale futuro? È arrivata la decisione di Allegri

Advertising

GoalItalia : Allegri ha pochi dubbi: De Sciglio verso la permanenza alla #Juventus [@romeoagresti] ?? - samcro0501 : @GRiarso @coke87_ @DryIce23 Invidio la vostra voglia di parlare di De Sciglio, Pellegrini, Liste e Juventus FC alle 22:35 del 5 Agosto - Lentux1 : @ClubMaioli Che in casa Juventus il “vincere tutto” equivale a scudetti e coppe Italia… per quelle bastavano de Sciglio e padoin eh… - ScassaSeo : Viviamo nella confusione e ogni anno siamo a ridire dei vari De sciglio, Rugani, Bernardeschi, Alex Sandro, Khedira… - gilnar76 : Ultimissime Juve: fissato l’incontro per Dybala, De Sciglio può rimanere #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciglio Juventus

... potrebbe limitare i danni, e se dovesse ritrovare perlomeno continuità fisica, Depotrebbe ... Quando penso al centrocampo della, mi sembra di essere davanti ad un calderone, in cui ci ...In caso contrario l'ex Partizan Belgrado potrebbe anche non arrivare allae il ruolo di ... Possibilità di conferma in crescita anche per Mattia De: Massimiliano Allegri non vorrebbe ...Mattia De Sciglio è sempre più vicino a rimanere alla Juventus nella prossima stagione: Allegri lo vuole in rosa Dopo le tante voci su un suo possibile addio, Mattia De Sciglio potrebbe rimanere alla ...Mattia De Sciglio è sempre più vicino a rimanere in bianconero nella prossima stagione. Allegri lo vuole in rosa. Il punto Dopo le tante voci su un suo possibile addio alla Juventus, Mattia De Sciglio ...