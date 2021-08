Crollo palazzina Orta di Atella | indagati proprietari e tecnici

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Ce) – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord ha convalidato il sequestro di un immobile crollato a metà luglio addi(Caserta), in via Pasquale Migliaccio, che non provocò una tragedia solo perché pochi giorni prima i Commissari prefettizi che amministrano il Comune avevano ordinato lo sgombero delle famiglie che vi risiedono. Il primo cedimento strutturale dell’immobile situato al centro del paese avvenne infatti a fine giugno, e la triade commissariale ordinò aidi provvedere immediatamente alla messa in ...